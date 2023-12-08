Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Хетафе
Валенсия
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монпелье
Ланс
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ювентус
Наполи
10
Футбол. Зарубежный
8.12
Хоффенхайм
Бохум
31
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Миннесота
Футбол. Премьер-лига
8.12
Локомотив
Урал
20
Все события
Фоторепортажи
35Победа «Локо» над «Зенитом» после снегопада
27Россия разгромила Кубу в Волгограде
8 декабря, источник: Спорт-Экспресс

Нутрициолог рассказала, можно ли пить какао перед сном

Нутрициолог Лидия Квашнина считает, что пить какао можно каждый день, но перед сном от чашечки ароматного напитка лучше отказаться. Об этом она заявила в разговоре с «СЭ».

Наверх

По ее словам, в какао содержится большое количество кофеина, который может спровоцировать нежелательные реакции у организма.

«Не рекомендуется пить какао на ночь, чтобы не спровоцировать бессонницу и нарушения сна», — объяснила эксперт.

Кроме того, Квашнина советует не увлекаться напитком, достаточно двух чашек какао в день.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дата выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»: расписание серий
Когда выйдет 6 серия «Слово пацана» и где ее смотреть
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь