Кому противопоказаны силовые тренировки: рассказывает фитнес-тренер

Чтобы добиться тела мечты, необходимо упорно тренироваться. Но иногда в погоне за идеальными параметрами многие слишком увлекаются силовыми тренировками, даже не подозревая, что такой вид тренинга имеет противопоказания.

Сегодня вместе с фитнес-тренером Натальей Горбуновой поговорим о том, кому нельзя делать силовые упражнения и чем их можно заменить без вреда для здоровья.

Содержание статьи

Зачем нужны силовые тренировки

Противопоказания

Чем заменить силовые тренировки

Зачем нужны силовые тренировки

Силовые упражнения — неотъемлемая часть правильного плана спортивных тренировок. Они включают две составляющие физической подготовки: мышечная сила и выносливость.

Регулярные тренировки с весом увеличивают размер и силу мышечных волокон, укрепляют сухожилия, связки и кости. Это положительно влияет на физическое состояние человека, внешний вид и метаболизм.

Ошибочно полагать, что силовые тренировки не нужны для похудения. На самом деле это важнейший механизм в борьбе с лишним весом.

Мышцы весят больше жира, поэтому судить о похудении только по цифрам на весах нельзя. Вы можете сжечь жир и увеличить мышечную массу, но вес будет на прежнем уровне. Так что измеряйте параметры и делайте фото до/после. Наталья Горбунова фитнес-тренер

Без регулярных силовых нагрузок размер мышц и сила уменьшаются. Так, после 20 лет неактивный человек может терять до 250 г мышц в год. После 60 лет потери удваиваются. А с помощью таких тренировок можно всю жизнь поддерживать качество мышц и тела.

Противопоказания

Несмотря на явную пользу силовых тренировок, у них есть ряд противопоказаний:

геморроидальное воспаление;

различные виды онкологии;

послеоперационный период;

недавние травмы;

сердечно-сосудистые заболевания;

повышенное артериальное давление;

патологии опорно-двигательного аппарата;

артрозы, артриты;

различные заболевания ЖКТ;

недавно перенесенные вирусные заболевания.

При артрозе или артрите во время силовых тренировок человек рискует получить вывих, при онкологии — рост новообразований.

Например, если у вас сколиоз, важно проконсультироваться с тренером и подобрать оптимальный тип нагрузки для укрепления мышечного корсета. Определенные силовые нагрузки могут пойти на пользу, но самому подбирать их не стоит. Наталья Горбунова фитнес-тренер

Нельзя самостоятельно заниматься силовым тренингом и беременным на любом сроке, так как такой вид физической нагрузки может привести к осложнениям, возможным выкидышам и преждевременным родам.

К сожалению, многие игнорируют один из важнейших пунктов подготовки к походу в тренажерный зал. Перед посещением фитнес-центра следует обязательно проконсультироваться с врачом-терапевтом, чтобы точно знать все нюансы о собственном здоровье.

Перед занятиями обязательно расскажите тренеру о заболеваниях, перенесенных операциях, травмах. Не стоит скрывать такие факты. Наталья Горбунова фитнес-тренер

Чем заменить силовые тренировки

В мире спорта любой может найти подходящие занятия, даже при наличии противопоказаний. Альтернативные комплексы упражнений помогут достичь результата без силовых нагрузок.

Выбор подходящей физической нагрузки зависит от конкретных противопоказаний. Поэтому перед посещением зала лучше всего посоветоваться с терапевтом, а затем с тренером. Наталья Горбунова фитнес-тренер

Проработка осанки и внутреннего блока

В первую очередь необходимо проработать осанку, скорректировать ее и вывести тело в нейтраль. После — важно укрепить дыхательные мышцы, тазовое дно и научиться правильно работать с дыханием.

Все это поможет мышцам правильно включиться в работу при физических занятиях разной интенсивности. Иными словами, вы будете получать результат без дополнительного веса.

После проработки осанки и внутреннего блока вы можете добавить функциональную нагрузку. То есть не приседания, а, например, пилатес. Наталья Горбунова фитнес-тренер

Мягкий фитнес

«Мягкий фитнес» — это стретчинг, бодифлекс, йога, пилатес. Такие тренировки подходят практически всем.

Пилатес — это отличная альтернатива в плане укрепления внутреннего блока и мышц кора. Наталья Горбунова фитнес-тренер

Можно ли с помощью них достичь качественного результата? Если это набор мышечной массы, то ответ «нет». Если нужно получить красивое, подтянутое тело, то «да».