Врач назвал сигналы для прекращения тренировок

Врач заявил, что воздержаться от выполнения упражнений нужно при дискомфорте, боли во время упражнений, неприятных ощущениях в области сердца, помутнении зрения и нарушении сна. По его мнению, многие болезни накладывают ограничения, которые важно учитывать при составлении программы тренировок.

Игнатов отметил, что несоблюдение мер предосторожности во время тренировки может ускорить развитие болезни. Это касается гипертонии, грыж, протрузий, диабета. Он добавил, что перед покупкой абонемента в спортивный зал рекомендуется пройти осмотр врача.