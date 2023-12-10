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18:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Врач назвал сигналы для прекращения тренировок

Травматолог-ортопед Михаил Игнатов назвал сигналы для прекращения тренировок. Его слова приводит «Газета.Ru».

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Источник: РИА "Новости"

Врач заявил, что воздержаться от выполнения упражнений нужно при дискомфорте, боли во время упражнений, неприятных ощущениях в области сердца, помутнении зрения и нарушении сна. По его мнению, многие болезни накладывают ограничения, которые важно учитывать при составлении программы тренировок.

Игнатов отметил, что несоблюдение мер предосторожности во время тренировки может ускорить развитие болезни. Это касается гипертонии, грыж, протрузий, диабета. Он добавил, что перед покупкой абонемента в спортивный зал рекомендуется пройти осмотр врача.

10 декабря фитнес-эксперт Наталья Горбунова рассказала, в каком случае противопоказаны силовые тренировки. Горбунова заявила, что данный вид активности не подходит тем, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания, повышенное артериальное давление, заболевания ЖКТ, патологии опорно-двигательного аппарата, артрозы, артриты и онкологическое заболевание.

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