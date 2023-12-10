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22:02 (мск), источник: Sport24

Доктор медицинских наук рассказал, чем грозит физическая нагрузка при минусовой температуре

Доктор медицинских наук Михаил Шестаков рассказал о том, какими последствиями для футболистов может обернуться игра в минусовую температуру — актуальная проблема для российского футбола в декабре месяце.

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Источник: matchtv.ru

"Физическая нагрузка при минусовой температуре вообще вредна всем. Но если это профессиональные спортсмены, футболисты, то, конечно, они будут более терпимы к таким условиям. Переохлаждение вызывает ослабление иммунитета, что может привести к осложнениям и болезням. Чем ниже температура, тем больше разница с температурой дыхания и, соответственно, с уровнем теплоотдачи.

Более того, в мороз в воздухе застаиваются выхлопные газы и остальные вредные вещества, поэтому обильное дыхание в мороз может спровоцировать хронические болезни гортани и легких. Спортсмены, которые имеют такие проблемы, лучше вообще не выходить играть. Лучше в такое время года, как зима, вообще не играть в футбол", — сказал Шестаков в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Мешковым.

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