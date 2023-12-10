Доктор медицинских наук рассказал, чем грозит физическая нагрузка при минусовой температуре

"Физическая нагрузка при минусовой температуре вообще вредна всем. Но если это профессиональные спортсмены, футболисты, то, конечно, они будут более терпимы к таким условиям. Переохлаждение вызывает ослабление иммунитета, что может привести к осложнениям и болезням. Чем ниже температура, тем больше разница с температурой дыхания и, соответственно, с уровнем теплоотдачи.

Более того, в мороз в воздухе застаиваются выхлопные газы и остальные вредные вещества, поэтому обильное дыхание в мороз может спровоцировать хронические болезни гортани и легких. Спортсмены, которые имеют такие проблемы, лучше вообще не выходить играть. Лучше в такое время года, как зима, вообще не играть в футбол", — сказал Шестаков в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Мешковым.