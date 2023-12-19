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17:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Тейлор Свифт рассказала о своих тренировках для подготовки к большому гастрольному туру

Недавно Тейлор Свифт была признана человеком года по версии журнала Time.

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Источник: AP 2023

Певица может похвастаться многомиллионной армией поклонников, которые с нетерпением ждут её буквально в каждом уголке нашей планеты. Кроме того, у Тейлор стартовал шестой в её карьере гастрольный тур. Артистка рассказала, как готовилась к концертам, усиленно занимаясь спортом и придерживаясь режима.

Девушка призналась, что подготовку к выступлениям она начала за полгода до старта. В первую очередь Свифт ввела в свою ежедневную рутину бег. Звезда отметила, что занималась на дорожке под песни из своего концертного сет-листа. Вместе с этим Тейлор уделяла внимание силовым тренировкам в тренажёрном зале и брала уроки танцев.

Кроме того, по словам Свифт, ровно за полгода до начала тура она полностью отказалась от алкоголя. Единственный раз, когда она отступила от режима, был вечер, посвящённый церемонии вручения премии «Грэмми».

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