Тейлор Свифт рассказала о своих тренировках для подготовки к большому гастрольному туру

Певица может похвастаться многомиллионной армией поклонников, которые с нетерпением ждут её буквально в каждом уголке нашей планеты. Кроме того, у Тейлор стартовал шестой в её карьере гастрольный тур. Артистка рассказала, как готовилась к концертам, усиленно занимаясь спортом и придерживаясь режима.

Девушка призналась, что подготовку к выступлениям она начала за полгода до старта. В первую очередь Свифт ввела в свою ежедневную рутину бег. Звезда отметила, что занималась на дорожке под песни из своего концертного сет-листа. Вместе с этим Тейлор уделяла внимание силовым тренировкам в тренажёрном зале и брала уроки танцев.