Врач предупредил об опасных ошибках в спортзале

Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Виннипег
25
Хоккей. НХЛ
06:00
Колорадо
Баффало
51
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Анахайм
43
Хоккей. НХЛ
03:30
Нью-Джерси
Бостон
ОТ
21
Футбол. Еврокубки
20:45
Юнион
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
20:45
ЛАСК
Тулуза
Футбол. Еврокубки
20:45
Ренн
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
20:45
Панатинаикос
Маккаби Хайфа
Футбол. Еврокубки
20:45
Рома
Шериф
Футбол. Еврокубки
20:45
Славия Пр
Серветт Ж
Футбол. Еврокубки
20:45
Байер
Мольде
Футбол. Еврокубки
20:45
Карабах
Хеккен
Футбол. Еврокубки
20:45
Легия
АЗ
Футбол. Еврокубки
20:45
Зриньски
Астон Вилла
Футбол. Еврокубки
20:45
Генк
Чукарички
Футбол. Еврокубки
20:45
Ференцварош
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
20:45
ПАОК
ХИК
Футбол. Еврокубки
20:45
Абердин
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
20:45
Лудогорец
Норшелланн
Футбол. Еврокубки
20:45
Фенербахче
Спартак Тр
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Питтсбург
Б
34
Футбол. Еврокубки
23:00
Вест Хэм
Фрайбург
Футбол. Еврокубки
23:00
Олимпиакос П
Бачка-Топола
Футбол. Еврокубки
23:00
Аякс
АЕК
Футбол. Еврокубки
23:00
Брайтон
Марсель
Футбол. Еврокубки
23:00
Бетис
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
23:00
Арис Л
Спарта П
Футбол. Еврокубки
23:00
Спортинг
Штурм
Футбол. Еврокубки
23:00
Ракув
Аталанта
Футбол. Еврокубки
23:00
Лилль
Клаксвик
Футбол. Еврокубки
23:00
Слован Бр
Олимпия Л
Футбол. Еврокубки
23:00
Маккаби
Гент
Футбол. Еврокубки
23:00
Заря Лг
Брейдаблик
Футбол. Еврокубки
23:00
Виктория Пл
Астана
Футбол. Еврокубки
23:00
Динамо З
Балкани
Футбол. Еврокубки
23:00
Брюгге
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
23:00
Лугано
Бешикташ
Футбол. Еврокубки
13.12
Атлетико
Лацио
20
Футбол. Еврокубки
13.12
Селтик
Фейеноорд
21
Футбол. Еврокубки
13.12
Боруссия Д
ПСЖ
11
Футбол. Еврокубки
13.12
Ньюкасл Юнайтед
Милан
12
Футбол. Еврокубки
13.12
Порту
Шахтер
53
Футбол. Еврокубки
13.12
Антверпен
Барселона
32
Все события
Фоторепортажи
15Переезд Месси в США и победа «Манчестер Сити» в ЛЧ: главные спортивные события года
27Россия разгромила Кубу в Волгограде
11:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Врач предупредил об опасных ошибках в спортзале

Несоблюдение техники выполнения спортивных упражнений приводит к травмам, уверен терапевт, врач семейной и спортивной медицины Алекс Макдональд. Наиболее опасные ошибки, которые допускают в спортзале, он перечислил в интервью CNN.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Макдональд указал, что самую распространенную ошибку совершают на беговой дорожке или велотренажере. По его словам, из-за усталости люди переносят вес на руль или ложатся на поручни спортивного оборудования. В результате через некоторое время у них появляются боли в шее и плечах, предупредил врач. Чтобы избежать этого, он посоветовал выполнять упражнение правильно, а если заканчиваются силы, остановиться, отдохнуть и только потом продолжить тренировку.

Еще одна опасная ошибка бегунов, продолжил Макдональд, — это слишком широкие, размашистые шаги. По его словам, такая техника дает избыточную нагрузку на суставы, поэтому пятку во время бега нужно ставить совсем немного дальше линии, на которой находятся колено и бедро.

Также врач предупредил, что риск получить травму увеличивается из-за перетренированности. Это состояние возникает при многократном и длительном выполнении одних и тех же упражнений, объяснил Макдональд. Для более эффективного результата он посоветовал постоянно чередовать разные упражнения, при этом лучше выбирать те, которые укрепляют корпус и осанку.

Помимо этого, Макдональд предостерег от резкого наращивания интенсивности и продолжительности тренировок. Он уточнил, что увеличивать нагрузку следует примерно на 10 процентов в неделю. Кроме того, недопустимо увеличивать одновременно и интенсивность, и продолжительность выполнения упражнений, заключил врач.

Ранее фитнес-тренер голливудских знаменитостей перечислил способы продлить молодость. По его мнению, в зрелом возрасте поддерживать хорошую форму лучше всего силовыми нагрузками с легким весом.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Кадыров предсказал, когда закончится СВО. И заявил об особой задаче от Путина
Президент впервые с 2021 года проведет прямую линию и пресс-конференцию. О чем его спросят россияне?
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь