Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Унион Б
Кельн
Футбол. Зарубежный
21:00
Барселона
Альмерия
Футбол. Зарубежный
22:30
Байер
Бохум
Футбол. Зарубежный
22:30
Айнтрахт Ф
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
22:30
Хайденхайм
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
22:30
Штутгарт
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
22:30
Вольфсбург
Бавария
Футбол. Зарубежный
23:00
Брест
Лорьян
Футбол. Зарубежный
23:00
Клермон Фут
Ренн
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Нант
Футбол. Зарубежный
23:00
Монпелье
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Ницца
Ланс
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Метц
Футбол. Зарубежный
23:00
Реймс
Гавр
Футбол. Зарубежный
23:00
Страсбур
Лилль
Футбол. Зарубежный
23:00
Тулуза
Монако
Футбол. Зарубежный
23:30
Атлетик
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
23:30
Вильярреал
Сельта
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Амур
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
21.12
Вашингтон
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
21.12
Виннипег
Детройт
Хоккей. НХЛ
21.12
Лос-Анджелес
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Лос-Анджелес
14
Все события
Фоторепортажи
35Победа «Локо» над «Зенитом» после снегопада
19Лучшая игра сезона? «Спартак» — «Динамо» — 8:7!
17:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Тренер оценила пользу фитнес-корсетов

Тренер Ксения Шульга оценила пользу фитнес-корсетов. Ее слова приводит «Спортмастер Медиа».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Специалист объяснила, что использование корсета не может повлиять на потерю веса и уменьшить количество жира. «Фитнес-корсет стоит использовать только в упражнениях с критическими весами, когда есть реальный риск, что мышцы пресса не выдержат нагрузки. В остальных упражнениях брюшная область должна быть свободной», — отметила она.

Шульга добавила, что корсеты могут быть опасны. По словам тренера, их частое использование может привести к снижению тонуса мышц пресса, а также проблемам с дыханием.

Ранее врачи и ученые оценили пользу тапок-тренажеров для похудения. Специалисты пришли к выводу, что такая обувь неэффективна из-за маленького задействования мышечных групп. Кроме того, использование тапок может привести к травме.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Мы больше никогда не выступим без флага и гимна» Российские спортсмены начали отказываться от участия в Олимпиаде
Российская гимнастка рассказала об обиде из-за зарплат футболистов
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь