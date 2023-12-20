Тренер оценила пользу фитнес-корсетов

Специалист объяснила, что использование корсета не может повлиять на потерю веса и уменьшить количество жира. «Фитнес-корсет стоит использовать только в упражнениях с критическими весами, когда есть реальный риск, что мышцы пресса не выдержат нагрузки. В остальных упражнениях брюшная область должна быть свободной», — отметила она.

Шульга добавила, что корсеты могут быть опасны. По словам тренера, их частое использование может привести к снижению тонуса мышц пресса, а также проблемам с дыханием.