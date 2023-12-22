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17:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Найдено простое упражнение, улучшающее работу мозга

Учёные обнаружили, что минутные приседания каждые 20 минут улучшают приток крови к мозгу, а вместе с ним и когнитивные функции и концентрацию.

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Источник: Чемпионат.com

Это простое упражнение можно выполнять на работе или дома, чтобы улучшить работу мозга.

В исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Applied Physiology, приняли участие 20 здоровых молодых людей со средним возрастом 21 год. Они исключили физически активных людей, курильщиков, людей с сердечно-сосудистыми или цереброваскулярными заболеваниями в анамнезе, а также тех, кто принимает определённые лекарства.

Добровольцев разделили две группы: контрольную, которая сидела три часа без перерыва, и экспериментальную — они сидели такое же время, но делали полуприседания по минуте каждые 20 минут. Чтобы выполнить полуприседания, участники скрещивали руки на груди и сгибали колени на 90 градусов с частотой одно повторение каждые четыре секунды.

Результаты показали, что у экспериментальной группы за время исследования улучшилась работа мозга. Это подтвердили когнитивные тексты.

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