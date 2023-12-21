Фитнес-эксперт назвал альтернативу персональным тренировкам

По словам эксперта, существует бюджетный вариант — покупка тренировочной программы. «Заниматься можно будет в зале, дома, в любом месте. Например, моя фитнес-программа включает восемь недель тренировок, плюс персональное занятие с тренером — со мной», — заявил он.

Пономарев также предостерег новичков, которые приходя в зал, руководствуются представлениями о тренировках, полученными из глянцевых журналов и других «сомнительных источников». «Такие тренировки, как правило, неэффективны», — добавил он.