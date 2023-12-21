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11:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Фитнес-эксперт назвал альтернативу персональным тренировкам

Директор фитнес-клуба Георгий Пономарев назвал альтернативу для тех, кто хочет получить максимальный эффект от занятий в тренажерном зале, но не готов платить за персональные тренировки. Об этом сообщает «Псковская лента новостей».

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Источник: РИА "Новости"

По словам эксперта, существует бюджетный вариант — покупка тренировочной программы. «Заниматься можно будет в зале, дома, в любом месте. Например, моя фитнес-программа включает восемь недель тренировок, плюс персональное занятие с тренером — со мной», — заявил он.

Пономарев также предостерег новичков, которые приходя в зал, руководствуются представлениями о тренировках, полученными из глянцевых журналов и других «сомнительных источников». «Такие тренировки, как правило, неэффективны», — добавил он.

7 декабря фитнес-эксперт Кунал Маквана рассказал о правильном режиме тренировок для новичков. Специалист посоветовал заниматься три-четыре раза в неделю. Он отметил, что важно не переусердствовать и давать организму время на восстановление.

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