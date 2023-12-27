Не просто развлечение: эти виды спорта продлевают жизнь на 10 лет
Хорошо известно, что физическая нагрузка улучшает здоровье и, таким образом, увеличивает продолжительность жизни.
Хорошо известно, что физическая нагрузка улучшает здоровье и, таким образом, увеличивает продолжительность жизни.
Некоторые же виды спорта особенно полезны в этом плане, выяснили датские учёные.
В ходе исследования эксперты обследовали 8,5 тыс. здоровых взрослых людей. За 25 лет наблюдений умерло 4,5 тыс. участников.
Результаты показали, что командные виды спорта особенно полезны с точки зрения долголетия. Абсолютным лидером является теннис, способный продлить продолжительность жизни в среднем на 9,7 года. Игроки в бадминтон могут рассчитывать на дополнительные 6,2 года, футболисты — на 4,7 года.
Отдельные виды спорта, такие как плавание (3,4 года), бег трусцой (3,2 года) и гимнастика (3,1 года), показывают значительно худшие результаты по сравнению с командными видами спорта, но всё же оказывают положительное влияние на продолжительность жизни.
Командные виды спорта пробуждают в нас детский инстинкт игры, который является настоящим источником молодости, отмечают авторы. Также такие занятия поддерживают социальные контакты, что тоже положительно влияет на здоровье.