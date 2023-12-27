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27 декабря, источник: Чемпионат.com

Не просто развлечение: эти виды спорта продлевают жизнь на 10 лет

Хорошо известно, что физическая нагрузка улучшает здоровье и, таким образом, увеличивает продолжительность жизни.

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Источник: Чемпионат.com

Некоторые же виды спорта особенно полезны в этом плане, выяснили датские учёные.

В ходе исследования эксперты обследовали 8,5 тыс. здоровых взрослых людей. За 25 лет наблюдений умерло 4,5 тыс. участников.

Результаты показали, что командные виды спорта особенно полезны с точки зрения долголетия. Абсолютным лидером является теннис, способный продлить продолжительность жизни в среднем на 9,7 года. Игроки в бадминтон могут рассчитывать на дополнительные 6,2 года, футболисты — на 4,7 года.

Отдельные виды спорта, такие как плавание (3,4 года), бег трусцой (3,2 года) и гимнастика (3,1 года), показывают значительно худшие результаты по сравнению с командными видами спорта, но всё же оказывают положительное влияние на продолжительность жизни.

Командные виды спорта пробуждают в нас детский инстинкт игры, который является настоящим источником молодости, отмечают авторы. Также такие занятия поддерживают социальные контакты, что тоже положительно влияет на здоровье.

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