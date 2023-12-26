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26 декабря, источник: Lenta.Ru

Фитнес-тренер дала советы для стройности ног

Фитнес-тренер Ксения Шульга дала советы для стройности ног. Ее слова приводит «Спортмастер Медиа».

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Источник: РИА "Новости"

Шульга заявила, что необходимо включать нагрузку во всех плоскостях и по всему спектру функционала. «Чтобы подтянуть внутреннюю поверхность бедра, нужно не только выполнять сведения ног в тренажере, но и добавить в тренировку различные динамические боковые планки с движением, бег с перекрестным шагом, функциональные боковые выпады», — отметила она.

Тренер посоветовала делать большое количество повторений с небольшими весами, от 30 раз на подход. «Частота повторений и особенности женского гормонального фона нивелируют возможность гипертрофии — увеличения мышц в объеме», — добавила она.

Также тренер рекомендовала уделять время растяжке и массажу. Благодаря этому улучшается кровоток, уходит отечность, а мышцы быстрее восстанавливаются.

Кроме того, Шульга подчеркнула важность правильного питания. Она предложила проконсультироваться с врачом-диетологом, чтобы специалист подсказал, как работать в конкретной ситуации.

Ранее Шульга оценила пользу фитнес-корсетов. «Фитнес-корсет стоит использовать только в упражнениях с критическими весами, когда есть реальный риск, что мышцы пресса не выдержат нагрузки», — заявила она.

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