Бывший вратарь сборной России раскрыл секрет хорошей формы в 49 лет
Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин раскрыл секрет поддержания хорошей физической формы. Его слова приводит RT.
Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин раскрыл секрет поддержания хорошей физической формы. Его слова приводит RT.
49-летний экс-спортсмен подчеркнул, что никогда не любил тренажерный зал и, будучи профессиональным атлетом, старался отлынивать от походов туда. «Предпочитаю “потягушечки”, как в йоге и пилатесе. Плавание, особенно подводное, тоже благотворно сказывается на состоянии. Именно таким способом поддерживаю бодрость духа и стремление оставаться молодым, в том числе в душе», — отметил Нигматуллин.
Он также рассказал о том, сколько времени в день тратит на поддержание формы. «Тратить — неверное слово. Скорее получаю удовольствие от оздоровительных процедур. Как правило, это два-три часа в день. А когда жил в Майами, порой плавал в океане по шесть часов и при этом ощущал полный комфорт», — заявил экс-вратарь.
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