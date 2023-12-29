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14:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший вратарь сборной России раскрыл секрет хорошей формы в 49 лет

Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин раскрыл секрет поддержания хорошей физической формы. Его слова приводит RT.

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Источник: РИА "Новости"

49-летний экс-спортсмен подчеркнул, что никогда не любил тренажерный зал и, будучи профессиональным атлетом, старался отлынивать от походов туда. «Предпочитаю “потягушечки”, как в йоге и пилатесе. Плавание, особенно подводное, тоже благотворно сказывается на состоянии. Именно таким способом поддерживаю бодрость духа и стремление оставаться молодым, в том числе в душе», — отметил Нигматуллин.

Он также рассказал о том, сколько времени в день тратит на поддержание формы. «Тратить — неверное слово. Скорее получаю удовольствие от оздоровительных процедур. Как правило, это два-три часа в день. А когда жил в Майами, порой плавал в океане по шесть часов и при этом ощущал полный комфорт», — заявил экс-вратарь.

26 декабря главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина назвала способы убрать живот после 50 лет. Она посоветовала делать круговые движения бедрами, наклоны в разные стороны, подъемы прямых ног вверх, наклоны вниз и скручивания.

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