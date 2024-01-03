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18:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Фитнес-тренер рассказала о способе избежать перенапряжения мышц

Финес-тренер Наталья Горбунова рассказала о том, как избежать перенапряжения мышц. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

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Источник: РИА "Новости"

Горбунова посоветовала делать разминку и заминку до и после занятий соответственно. Также она рекомендовала прекратить выполнение упражнения при появлении сильного дискомфорта.

Кроме того, Горбунова назвала способы восстановить мышцы, если они «забились». По словам специалиста, в этом могут помочь горячая ванна, бассейн или баня, массаж и самомассаж, а также ледяной компресс или тугая повязка на 15−20 минут.

Ранее фитнес-тренер Анна Федорова назвала упражнения, которые противопоказаны после новогоднего застолья. Она заявила, что не стоит выполнять интенсивные тренировки, которые могут негативно сказаться на пищеварении и общем самочувствии.

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