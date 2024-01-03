Фитнес-тренер рассказала о способе избежать перенапряжения мышц

Горбунова посоветовала делать разминку и заминку до и после занятий соответственно. Также она рекомендовала прекратить выполнение упражнения при появлении сильного дискомфорта.

Кроме того, Горбунова назвала способы восстановить мышцы, если они «забились». По словам специалиста, в этом могут помочь горячая ванна, бассейн или баня, массаж и самомассаж, а также ледяной компресс или тугая повязка на 15−20 минут.