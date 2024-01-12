В самой холодной точке планеты прошёл марафон на 42 км при температуре в −55 градусов

Никакие морозы не страшны тем, кто за здоровый образ жизни. Это решили доказать в Оймяконском улусе. Там 12 января прошёл традиционный экстремальный марафон «Полюс холода — Оймякон». В самой холодной точке планеты собрались 38 добровольцев из шести регионов нашей страны.

Впервые такой забег состоялся в 2019 году, с того времени с каждым годом желающих испытать себя на прочность становится всё больше. Только представьте, в этот раз смельчаки вышли на старт в шесть утра, когда местные термометры показывали −55 градусов по Цельсию! Спортсмены, принявшие участие в марафоне, выступили на двух дистанциях.

Любители бодрящих пробежек преодолели 21,1 километра (полумарафон) и 42,2 километра (марафон). Маршрут пролегал между двумя населёнными пунктами — Оймяконом и Томтором. На протяжении всего пути спортсменов сопровождали медики, помощь которых, к счастью, марафонцам не потребовалась.