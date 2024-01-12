В самой холодной точке планеты прошёл марафон на 42 км при температуре в −55 градусов
Никакие морозы не страшны тем, кто за здоровый образ жизни.
Никакие морозы не страшны тем, кто за здоровый образ жизни.
Никакие морозы не страшны тем, кто за здоровый образ жизни. Это решили доказать в Оймяконском улусе. Там 12 января прошёл традиционный экстремальный марафон «Полюс холода — Оймякон». В самой холодной точке планеты собрались 38 добровольцев из шести регионов нашей страны.
Впервые такой забег состоялся в 2019 году, с того времени с каждым годом желающих испытать себя на прочность становится всё больше. Только представьте, в этот раз смельчаки вышли на старт в шесть утра, когда местные термометры показывали −55 градусов по Цельсию! Спортсмены, принявшие участие в марафоне, выступили на двух дистанциях.
Любители бодрящих пробежек преодолели 21,1 километра (полумарафон) и 42,2 километра (марафон). Маршрут пролегал между двумя населёнными пунктами — Оймяконом и Томтором. На протяжении всего пути спортсменов сопровождали медики, помощь которых, к счастью, марафонцам не потребовалась.
Примечательно, что среди бегунов было всего несколько профессиональных спортсменов. При этом попробовать свои силы вышли даже пенсионеры. Кроме того, участие в марафоне приняли представители совершенно разных профессий.