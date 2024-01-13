Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Амур
Авангард
00
Хоккей. КХЛ
14:30
Автомобилист
Лада
Футбол. Зарубежный
15:30
Челси
Фулхэм
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
Нэшвилл
36
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Филадельфия
ОТ
34
Футбол. Зарубежный
17:00
Лас-Пальмас
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа
Торино
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи
Салернитана
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Байер
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Хайденхайм
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Унион Б
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
Хоккей. КХЛ
18:00
Динамо М
Торпедо
Футбол. Зарубежный
18:15
Мальорка
Сельта
Футбол. Зарубежный
19:00
Монако
Реймс
Футбол. Зарубежный
20:00
Верона
Эмполи
Футбол. Зарубежный
20:30
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетик
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
20:30
Дармштадт
Боруссия Д
Хоккей. НХЛ
21:00
Вашингтон
Рейнджерс
Футбол. Зарубежный
12.01
Севилья
Алавес
23
Футбол. Зарубежный
12.01
Марсель
Страсбур
11
Футбол. Зарубежный
12.01
Бернли
Лутон Таун
11
Футбол. Зарубежный
12.01
Бавария
Хоффенхайм
30
Все события
Фоторепортажи
24«Вечера на хуторе» Татьяны Навки
15Великий Кайзер
09:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Тренер дала советы по быстрому возвращению в форму после праздников

Фитнес-тренер Алина Высоцкая дала россиянам советы по быстрому возвращению в форму после длительных праздников. Специалист посоветовала отказаться от строгих диет. «Вводите новые продукты и изменения постепенно, давая своему организму время адаптироваться», — добавила Высоцкая.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Фитнес-тренер Алина Высоцкая дала советы по быстрому возвращению в форму после длительных праздников. Ее слова приводит «Новая Хакасия».

Специалист посоветовала отказаться от строгих диет. «Вводите новые продукты и изменения постепенно, давая своему организму время адаптироваться», — добавила она.

Высоцкая также посоветовала употреблять большое количество воды и заниматься спортом. «Включайте в свою программу разнообразные упражнения, чтобы работать со всеми группами мышц и поддерживать интерес к тренировкам. Регулярно обновляйте программу, чтобы избежать привыкания организма к определенным упражнениям», — заявила тренер.

25 декабря фитнес-тренер Анна Федорова назвала упражнения, которые противопоказаны после новогоднего застолья. Она заявила, что не стоит выполнять интенсивные тренировки, которые могут негативно сказаться на пищеварении и общем самочувствии.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Мамаев устроил дебош в самолете
Доминик Гашек призвал россиян отказаться от участия в международных турнирах
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь