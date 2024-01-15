Врач оценила пользу микротренировок

Специалист рассказала, что даже небольшие периоды активности оказывают положительное влияние на здоровье. «У вас уже есть привычки, такие как утренний перерыв на кофе. Поэтому, когда вы ждете, пока заварится кофе, займитесь каким-нибудь движением», — заявила она.

Слова Визер также подтверждают исследования. Команда ученых из штата Онтарио (США) изучала, могут ли 20-секундные энергичные подъемы по лестнице три раза в день, выполняемые три дня в неделю, улучшить кардиореспираторную работоспособность. Через шесть недель выяснилось, что она увеличилась примерно на пять процентов.