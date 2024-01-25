Диета по-королевски: тренер Меган Маркл рассказал, как герцогиня худела к свадьбе

Как и все невесты, Меган крайне ответственно отнеслась к подготовке к этому важному дню, а достичь идеальной фигуры ей помогла фитнес-тренер Габриэла Пикок.

Габриэла раскрыла секреты фигуры Маркл и рассказала, как будущая герцогиня Сассекская готовилась к своей свадьбе. По словам Пикок, во время подготовки к торжеству Меган сидела на специальной программе питания, основанной на плотном завтраке и постепенном сокращении углеводов во время обеда и ужина. Кроме того, герцогиня регулярно тренировалась и даже прибегала к интервальному голоданию.

Это действительно здоровый способ похудеть. Он позволяет замедлить старение клеток организма и помогает выработать выносливость. К седьмому дню вы начнёте чувствовать себя превосходно, — отметила Пикок.

Кроме того, тренер поделилась рецептом особенного зелёного сока, который может стать идеальной альтернативой кофе.