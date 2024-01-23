Совет для худеющих: учёные назвали лучший день недели для взвешивания
Чтобы лучше отслеживать прогресс в потере веса, большинство людей регулярно взвешиваются.
Чтобы лучше отслеживать прогресс в потере веса, большинство людей регулярно взвешиваются.
Учёные из Корнеллского университета рассказали, что для этого нужно выбирать определённый день недели.
Эксперты обнаружили, что среда — лучший день для взвешивания. Их исследование показало, что многие люди в выходные дни могут дать слабину и съесть несколько запретных блюд. В понедельник такая оплошность может огорчить цифрами на весах.
Если человек регулярно занимается спортом в будние дни, то ему лучше вставать на весы в среду. Тогда они покажут наиболее реалистичное, среднее значение.
Также лучше взвешиваться по утрам, до первого приёма пищи. Именно тогда вы получите наиболее точные значения, поскольку за ночь организм успеет переварить и переработать всё, что вы ели и пили накануне.