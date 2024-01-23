Совет для худеющих: учёные назвали лучший день недели для взвешивания

Учёные из Корнеллского университета рассказали, что для этого нужно выбирать определённый день недели.

Эксперты обнаружили, что среда — лучший день для взвешивания. Их исследование показало, что многие люди в выходные дни могут дать слабину и съесть несколько запретных блюд. В понедельник такая оплошность может огорчить цифрами на весах.

Если человек регулярно занимается спортом в будние дни, то ему лучше вставать на весы в среду. Тогда они покажут наиболее реалистичное, среднее значение.