Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Спартак
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Сан-Хосе
Б
34
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Чикаго
20
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Питтсбург
52
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Флорида
14
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Виннипег
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Вегас
ОТ
65
Все события
Фоторепортажи
20Петросян — лучшая в России, у Валиевой — бронза
12Рождественская победа Андрея Рублева
13:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Совет для худеющих: учёные назвали лучший день недели для взвешивания

Чтобы лучше отслеживать прогресс в потере веса, большинство людей регулярно взвешиваются.

Наверх
Источник: Чемпионат.com

Учёные из Корнеллского университета рассказали, что для этого нужно выбирать определённый день недели.

Эксперты обнаружили, что среда — лучший день для взвешивания. Их исследование показало, что многие люди в выходные дни могут дать слабину и съесть несколько запретных блюд. В понедельник такая оплошность может огорчить цифрами на весах.

Если человек регулярно занимается спортом в будние дни, то ему лучше вставать на весы в среду. Тогда они покажут наиболее реалистичное, среднее значение.

Также лучше взвешиваться по утрам, до первого приёма пищи. Именно тогда вы получите наиболее точные значения, поскольку за ночь организм успеет переварить и переработать всё, что вы ели и пили накануне.

 11-кратный чемпион России в составе ЦСКА дисквалифицирован за кокаин
Бурная реакция мировых СМИ на сенсационную победу юной Андреевой
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь