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15:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Жительница Красноярска подала жалобу на местный спортзал из-за отсутствия результатов

В Красноярском крае развернулся скандал.

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Жительница Красноярска подала жалобу на местный спортзал из-за отсутствия результатов | Источник: Чемпионат.com

В Красноярском крае развернулся скандал. Местная жительница обратилась на горячую линию Роспотребнадзора с необычной историей. Она рассказала, что пошла заниматься в фитнес-зал, реклама которого обещала, что любой пришедший туда похудеет всего за три месяца.

Окрылённая девушка тут же купила абонемент в чудо-зал и, по её словам, регулярно посещала тренировки. Более того, на протяжении всех трёх месяцев ей демонстрировались невероятные преображения в стиле «до/после», других клиентов.

Правда, в этот раз система дала сбой. Девушка так и не похудела, а потому решила, что фитнес-зал обязан вернуть ей потраченные деньги. В Роспотребнадзоре жалобу недовольной жительницы Красноярского края выслушали, но заявили, что помочь ничем не могут, так как организация действовала в рамках закона.

Как отметили в ведомстве, услуги оплачиваются независимо от результата, которого может и не быть, поэтому требование возврата денежных средств в такой ситуации будет необоснованным.

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