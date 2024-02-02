Фитнес-тренер оценила возможность похудения только в зоне рук

Фитнес тренер Елена Соболь оценила возможность похудения только в зоне рук. По ее словам, это невозможно, так как организм распределяет жировую ткань по всему телу.. «Рецепт похудения не только рук, но и всего тела прост: здоровое питание плюс силовые тренировки, совмещенные с кардио», — добавила специалист.