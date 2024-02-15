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15 февраля, источник: Чемпионат.com

Найден самый энергичный способ похудеть без особых усилий

Китайские учёные из Университета Хунань обнаружили неожиданную пользу танцев для здоровья.

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Найден самый энергичный способ похудеть без особых усилий | Источник: Чемпионат.com

Их обзор опубликован в журнале PLOS One.

В рамках исследования авторы оценили состояние 646 взрослых людей с избыточным весом и ожирением. Они обнаружили, что регулярные танцы в течение как минимум трёх месяцев улучшают композицию тела за счёт снижения индекса массы тела (ИМТ) и количества жира. Причём более творческие танцы, такие как джаз и хип-хоп, приводят к лучшим результатам, чем традиционные, например, балет.

Танцы, помогая похудеть, также снижают риск опасностей, связанных с ожирением, среди которых диабет, высокое кровяное давление, сердечный приступ и инсульт.

Как форма физической активности, объединяющая упражнения, развлечения и общение, танец обладает врождёнными преимуществами в повышении мотивации к физическим упражнениям.

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