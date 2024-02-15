Найден самый энергичный способ похудеть без особых усилий
Китайские учёные из Университета Хунань обнаружили неожиданную пользу танцев для здоровья.
Китайские учёные из Университета Хунань обнаружили неожиданную пользу танцев для здоровья.
Их обзор опубликован в журнале PLOS One.
В рамках исследования авторы оценили состояние 646 взрослых людей с избыточным весом и ожирением. Они обнаружили, что регулярные танцы в течение как минимум трёх месяцев улучшают композицию тела за счёт снижения индекса массы тела (ИМТ) и количества жира. Причём более творческие танцы, такие как джаз и хип-хоп, приводят к лучшим результатам, чем традиционные, например, балет.
Танцы, помогая похудеть, также снижают риск опасностей, связанных с ожирением, среди которых диабет, высокое кровяное давление, сердечный приступ и инсульт.
Как форма физической активности, объединяющая упражнения, развлечения и общение, танец обладает врождёнными преимуществами в повышении мотивации к физическим упражнениям.