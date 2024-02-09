Фитнес-тренер назвал способ прокачать пресс за 13 секунд

Специалист посоветовал обратить внимание на «горизонтальную планку по Стюарту Макгилу». «Суть этой планки не в том, чтобы стоять по 10 минут в одном положении, ожидая, что отключатся все мышцы тела. Выполняется она в течение всего 13 секунд», — объяснил специалист.

Опальницкий также рассказал о том, как правильно выполнять планку, чтобы прокачать пресс. По его словам, нужно избегать лишних перегибов в позвоночнике и обеспечить стабильное положение тела.