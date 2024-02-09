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16:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Фитнес-тренер назвал способ прокачать пресс за 13 секунд

Фитнес-тренер Артем Опальницкий рассказал об эффективном упражнении для мышц пресса. Его слова приводит Vokrugsveta.ru.

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Источник: РИА "Новости"

Специалист посоветовал обратить внимание на «горизонтальную планку по Стюарту Макгилу». «Суть этой планки не в том, чтобы стоять по 10 минут в одном положении, ожидая, что отключатся все мышцы тела. Выполняется она в течение всего 13 секунд», — объяснил специалист.

Опальницкий также рассказал о том, как правильно выполнять планку, чтобы прокачать пресс. По его словам, нужно избегать лишних перегибов в позвоночнике и обеспечить стабильное положение тела.

13 января журналисты Men Today назвали главные ошибки при работе над рельефным прессом. Первой ошибкой было названо выполнение упражнений без отягощений. Рекомендуется делать скручивания в кроссовере или использовать инвентарь при подъеме ног. Следующей ошибкой стала однообразность упражнений.

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