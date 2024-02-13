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16:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Фитнес-тренер назвала способы заставить мышцы расти

Фитнес-тренер Ирина Ротач назвала способы заставить мышцы расти. Ее слова приводит Men Today.

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Источник: РИА "Новости"

Специалист заявила, что росту мышц способствует прогрессивная перегрузка. «Это когда вы постепенно увеличиваете вес, частоту или количество повторений своей силовой тренировки. Это, в свою очередь, бросает вызов вашему телу и позволяет стать сильнее физически», — объяснила она.

Также Ротач назвала четыре способа увеличить нагрузку. По ее словам, это может быть увеличение веса и количества повторений, а также объема и количества тренировок.

Ранее нутрициолог Анастасия Юрпалова рассказала, как мужчинам после 40 лет сохранить мышцы. Эксперт рекомендовала им тренироваться не менее 150 минут в неделю.

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