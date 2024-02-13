Фитнес-тренер назвала способы заставить мышцы расти

Специалист заявила, что росту мышц способствует прогрессивная перегрузка. «Это когда вы постепенно увеличиваете вес, частоту или количество повторений своей силовой тренировки. Это, в свою очередь, бросает вызов вашему телу и позволяет стать сильнее физически», — объяснила она.

Также Ротач назвала четыре способа увеличить нагрузку. По ее словам, это может быть увеличение веса и количества повторений, а также объема и количества тренировок.