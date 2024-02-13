Названы способы прокачать все тело дома одной гантелью

Сначала Ротач рекомендовала делать планку с подтягиванием гантели. Для этого нужно встать в упор лежа на прямых руках, а в руки взять гантель, затем выпрямить тело, подтянуть руку к пояснице и поставить на место, далее поднести вторую руку к пояснице и тоже вернуть ее на место.

Следующим упражнением стал жим гантели лежа. Последним эксперт назвала ягодичный мостик. Для его выполнения нужно лечь на пол, согнуть ноги в коленях, а гантель положить на живот. Далее необходимо поднять таз так, чтобы тело образовало одну линию, и снова опустить таз на пол.