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16:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы способы прокачать все тело дома одной гантелью

Фитнес-тренер Ирина Ротач назвала способы прокачать все тело дома одной гантелью. Ее слова приводит Men Today.

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Источник: РИА "Новости"

Сначала Ротач рекомендовала делать планку с подтягиванием гантели. Для этого нужно встать в упор лежа на прямых руках, а в руки взять гантель, затем выпрямить тело, подтянуть руку к пояснице и поставить на место, далее поднести вторую руку к пояснице и тоже вернуть ее на место.

Следующим упражнением стал жим гантели лежа. Последним эксперт назвала ягодичный мостик. Для его выполнения нужно лечь на пол, согнуть ноги в коленях, а гантель положить на живот. Далее необходимо поднять таз так, чтобы тело образовало одну линию, и снова опустить таз на пол.

7 февраля журнал OK! раскрыл минимальный набор инвентаря для домашнего спортзала. Было предложено обзавестись ковриком для фитнеса, который необходим как для силовых тренировок, так и для растяжки, и блоками для йоги. К ним можно добавить два вида гантелей, полегче и потяжелее, и утяжелители для ног.

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