Активность для удаленщика: как внедрить полезную рутину, когда работаешь из дома | Источник: Спорт-Экспресс

Серьезный недостаток дистанционной работы — отсутствие физической активности. Ведь не нужно тратить силы на дорогу в офис и обратно, а ведь это вносило в жизнь хоть какое-то движение. Из-за такого сидячего (а порой даже полулежачего) образа жизни у многих «удаленщиков» есть лишний вес, остеохондроз, больные суставы и прочие проблемы.

Тренер Акулина Бахтурина рассказала, как удаленщику добавить в свою жизнь полезную рутину.

Внедряйте привычки плавно и не критикуйте себя

Перед внедрением в свою жизнь любой полезной привычки важно отключить в голове установку «все или ничего». Она будет тормозить процесс и вредить вашему состоянию.

Не хватайтесь за все и сразу, если раньше вы не занимались этими вещами. Тренироваться каждый день, правильно питаться, полноценно спать и при этом успевать работать по десять часов — задача не из легких, особенно если заняться всем этим сразу. Добавляйте в рутину новые привычки по одной. Например, можно начать с простой задачки — делать пятиминутную зарядку каждое утро.

Помните: вначале вы будете часто ошибаться и сходить с выбранного пути. Но не ругайте себя за это. Иначе вместо новой полезной привычки у вас появится апатия.

Четко разделите квартиру на разные зоны

Самое важное для комфортной жизни удаленщика — это грамотно организованное пространство с четким зонированием. Когда люди работают из дома, то чаще всего у них стираются границы между «офисным» и личным пространством. Ведь выполнять задачи можно где угодно: за кухонным столом, лежа на любимом диване, сидя на подушках на полу или прямо из кровати.

С одной стороны это кажется чем-то удобным, но с другой — это определенный риск. Например, из-за такого формата взаимодействия с пространством мозг начнет реагировать на кровать иначе — воспринимая ее как «место, в котором я работаю». А засыпание после перестройки сознания будет проходить медленнее и проблематичнее.

Поэтому обязательно организуйте пространство вокруг себя. Обязательно сделайте себе три зоны: рабочую, для отдыха и для спорта. Это поможет мозгу не путаться и даст дополнительную мотивацию вести активный образ жизни. В спортивную локацию стоит добавить необходимый инвентарь: разминочный коврик, гантели, полотенце, эластичную ленту и так далее. Это сделает занятия более эффективными.

Создайте комфортный для себя режим труда и отдыха

Этот аспект жизни удаленщика частично связан с первым. Когда человек работает из дома, часто перестает понимать, когда трудится, а когда — отдыхает. У этого есть негативные последствия. Без четкого графика занятости сутки превращаются в один сплошной рабочий день без времени на отдых. Из-за этого мы быстрее переутомляемся, нет сил и желания, чтобы выделить время на себя. В том числе и на занятия спортом и другую полезную рутину.

Важно выстроить для себя понятный и четкий режим: когда вы просыпаетесь, сколько времени у вас есть на выполнение утренней рутины, во сколько вы приступаете к рабочим задачам, когда наступает время обеда. И главное — определите конец рабочего дня. В это время вы должны закрывать ноутбук и уделять время самому себе. Хорошая идея — определить еще и время, когда проходят занятия спортом.

Выделяйте пятиминутки на разминку

Начинать тренировки нужно не с полноценного комплекса, а с небольших разминок. Это добавит в вашу жизнь физическую активность, но не вызовет стресс.

Из-за сидячего образа жизни забиваются мышцы, портятся осанка и зрение, возникают другие негативные последствия. Поэтому в течение рабочего дня каждый час делайте разминку тела. Достаточно будет даже пары минут.

Для начала можно выполнить упражнения для рук: от пальцев до плечевого сустава. Затем размять шейный отдел, грудной отдел позвоночника и в целом растянуть спину. Не менее важно уделить внимание и ногам. Для этого нужно встать из-за стола и немного походить.

Преимущество работы из дома — возможность сменить положение тела и лечь. Поэтому если у вас есть гимнастический ролл или валик, во время перерывов можно делать упражнения с этим инвентарем. Например, полежать на валике, чтобы раскрыть грудной отдел позвоночника.

Вносите разнообразие в свои локации

Старайтесь уходить работать в кофейни, библиотеки, коворкинги, парки — куда угодно. Во-первых, это дополнительная возможность пройтись, а значит, размяться. Во-вторых, это вносит разнообразие в рабочие будни: вам становится интереснее жить, появляются новые эмоции и дополнительная энергия. Благодаря смене обстановки у вас будет больше сил и желания, чтобы потренироваться после работы.