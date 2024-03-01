Экс-чемпионка России по бодибилдингу попала в реанимацию с ожогами

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Экс-чемпионка России и президент Федерации бодибилдинга Рязанской области Ольга Богрунова, находится в Москве в реанимации в тяжелом состоянии из-за ожога, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

Ранее Telegram-канале Shot сообщил, что Богрунова ехала в столице в машине и по время прикуривания из-за порыва ветра огонь перекинулся на ее волосы. Спортсменка получила сильные ожоги лица, шеи и рук.