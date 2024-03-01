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11:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-чемпионка России по бодибилдингу попала в реанимацию с ожогами

Экс-чемпионка России по бодибилдингу Богрунова попала в реанимацию из-за ожога.

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Источник: Соцсети

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Экс-чемпионка России и президент Федерации бодибилдинга Рязанской области Ольга Богрунова, находится в Москве в реанимации в тяжелом состоянии из-за ожога, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

Ранее Telegram-канале Shot сообщил, что Богрунова ехала в столице в машине и по время прикуривания из-за порыва ветра огонь перекинулся на ее волосы. Спортсменка получила сильные ожоги лица, шеи и рук.

«Она лежит в ожоговой реанимации. Состояние тяжелое», — рассказали в медучреждении.

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