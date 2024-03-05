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14:23 (мск), источник: Газета.Ру

Россиян предупредили, какие виды спорта могут привести к геморрою

Развитие геморроя чаще всего провоцируют силовые виды спорта, такие как бодибилдинг, пауэрлифтинг, тяжелая атлетика и борьба.

Россиян предупредили, какие виды спорта могут привести к геморрою | Источник: Газета.Ру

Развитие геморроя чаще всего провоцируют силовые виды спорта, такие как бодибилдинг, пауэрлифтинг, тяжелая атлетика и борьба. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-колопроктолог «СМ-Клиника» Алексей Винников.

Кроме этого, по словам врача, среди профессиональных велосипедистов и фигуристов случаи появления заболевания тоже не редкость.

«Во время спортивных тренировок и поднятии тяжестей на мышцы и органы малого таза (зона прямой кишки и низ живота) оказывается чрезмерная нагрузка, что может вызвать воспаление и выпадение геморроидальных узлов, а иногда даже ректальное кровотечение», — отметил врач.

Специалист добавил, что, если пренебречь советами врачей и продолжать усиленно тренироваться, может случиться обострение патологии. В острой стадии геморрой можно распознать по очень болезненным симптомам в виде жжения и зуда в аноректальной области, а также кровянистых выделений ярко-красного цвета при дефекации. При этом в основании ануса можно прощупать видимые «шишки» — это выпавшие в просвет внутренние геморроидальные узлы.

Колопроктолог также дал полезные рекомендации по умеренной физической нагрузке на организм при наличии у спортсменов острой или хронической формы геморроя: максимально снизить нагрузку на мышцы таза и выполнять только общеукрепляющие организм упражнения; при выполнении силовых упражнений не натуживаться и не задерживать надолго дыхание; отказаться от некоторых упражнений, повышающих внутрибрюшное давление, например приседания со штангой, подъем штанги с пола за счет мышц ног и спины и т. д.

По мнению специалиста, далеко не все виды спорта вызывают развитие геморроя. Некоторые, наоборот, даже помогают сгладить течение заболевания.

«Например, плавание и пилатес обеспечивают равномерную нагрузку на органы малого таза и, кроме того, способствуют снятию напряжения в области брюшной полости — главной причины застоя крови и образования геморроидальных узлов. А лечебная гимнастика (ЛФК), стретчинг (растяжка), бег и аэробика очень полезны для улучшения кровообращения в органах малого таза, оттока крови от нижних конечностей и профилактики варикоза вен, что в целом благоприятно влияет на самочувствие», — резюмировал он.

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