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11:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы лучшие упражнения для избавления от пивного живота

Спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина назвала лучшие упражнения для избавления от пивного живота. Ее слова приводит NEWS.ru.

Источник: РИА "Новости"

Тренер посоветовала многосоставные упражнения, во время выполнения которых включается сразу несколько групп мышц. Она пояснила, что речь идет о приседаниях, становой тяге, выпадах, жиме лежа, отжиманиях и планке.

Тренер добавила, что чаще всего мужчины с пивным животом не занимаются спортом, поэтому нагрузка должна быть постепенной. Волынкина рекомендовала начинать с 10−15 повторений на каждое упражнение и далее постепенно увеличивать их количество.

9 февраля фитнес-тренер Артем Опальницкий рассказал об эффективном упражнении для мышц пресса. Специалист посоветовал обратить внимание на «горизонтальную планку по Стюарту Макгилу».

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