Названы лучшие упражнения для избавления от пивного живота

Тренер посоветовала многосоставные упражнения, во время выполнения которых включается сразу несколько групп мышц. Она пояснила, что речь идет о приседаниях, становой тяге, выпадах, жиме лежа, отжиманиях и планке.

Тренер добавила, что чаще всего мужчины с пивным животом не занимаются спортом, поэтому нагрузка должна быть постепенной. Волынкина рекомендовала начинать с 10−15 повторений на каждое упражнение и далее постепенно увеличивать их количество.