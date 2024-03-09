Назван способ убрать жир с боков без тренажерного зала

Для начала эксперт посоветовала упражнение «бабочка». Для его выполнения нужно сесть на стул, а ноги поставить на всю стопу. Далее необходимо согнуть руки в локтях и поднять так, чтобы предплечья оказались перпендикулярно полу, затем свести локти, максимально свести лопатки и развести локти.