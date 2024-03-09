Назван способ снизить вред для здоровья при сидячей работе

Врач заявила, что длительное сидение представляет собой серьезный риск для здоровья, способный привести к развитию многих заболеваний и даже преждевременной смерти. Она добавила, что для снижения риска необходимо регулярно делать короткие перерывы во время работы для выполнения физических упражнений.

Павлова рекомендовала каждые 20 минут вставать со стула и проводить в вертикальном положении хотя бы одну минуту, что может включать в себя небольшую разминку или просто стояние на месте. По ее словам, это поможет активизировать кровообращение и улучшить метаболические процессы в организме.