Турнир для миллиардов. Возобновляется чемпионат мира по сну

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Организаторы двух чемпионатов мира по сну ведут работу над созданием нового турнира. Об этом ТАСС рассказал один из его основателей Шейн Томсон.

В этом году 15 марта стал Всемирным денем сна — он отмечается в последнюю пятницу перед весенним равноденствием (22 марта).

Идея проводить чемпионат мира по сну возникла в 2020 году, вскоре после начала пандемии коронавируса. За реализацию взялась интернациональная группа, придумавшая новую дисциплину — сон наперегонки. Они шутили, что это самый популярный в мире вид спорта: принять участие в соревнованиях могли 7,8 млрд человек — на тот момент все население планеты, которое за четыре последующих года перевалило за отметку в 8 млрд.

Турнир начинался с трехдневного отборочного раунда, основной длился пять дней. Между ними был день перерыва на отдых и восстановление. Участники соревновались по олимпийской системе — на выбывание, чемпионом объявлялся победитель финала. Победитель каждого раунда определялся на основе показателей специального электронного кольца, которое в повседневной жизни использовалось для отслеживания сна и физической активности.

«Мы проводили турнир два года, но сейчас взяли паузу, потому что создаем более автоматизированное приложение, которое подключается к устройствам для сна», — рассказал Томсон, не вдаваясь в подробности реализация нового проекта.

Создание турнира носило и социальную функцию — оно должно было напомнить людям о важности сна, недостаток которого пагубно сказывается на здоровье.

Сиеста как искусство

Соревноваться во сне придумали в Испании. В 2010 году Мадрид принял первый и пока единственный национальный чемпионат по сиесте. Идея родилась в Тобарре — маленькой деревушке в Ла-Манче, а за ее реализацию принялась инициативная группа из Сантандера, основавшая национальную ассоциацию по сиесте. Основной целью было сохранить традицию послеобеденного сна и отдыха.

«20 минут сна после еды будет достаточно, чтобы максимально повысить свою работоспособность в течение вечера. Не важно, работаете ли вы, учитесь или занимаетесь спортом», — отмечали организаторы.

20-минутные отрезки легли в основу соревнований. Турнир длился на протяжении полутора недель. В каждом раунде участвовали по пять человек. Врач с помощью пульсометра фиксировал, удалось ли участнику соревнований уснуть. Двое лучших каждого раунда получали призы (€30 и €20 соответственно). Лучшие определялись по набранным очкам. Они начислялись за быстроту засыпания, за каждую минуту сна, элегантность, храп и самую оригинальную позу во время сна. Участник, набравший наибольшее число баллов, победил и в общей классификации.