Фитнес-тренер назвал самую эффективную мотивацию для занятий спортом

По его словам, это забота о здоровье, причем как физическом, так и ментальном. «Неподготовленный человек должен конкретно понимать, какую пользу принесет ему спорт — например, пройдут боли в спине, улучшится настроение, разовьется гибкость и выносливость», — заявил Мавлютон.

Тренер добавил, что спорт улучшает качество жизни. «Ведь спортивный человек не устает играть с детьми, совершать долгие прогулки с друзьями. А занятия в спортзале помогают найти единомышленников и даже друзей», — отметил он.