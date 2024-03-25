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09:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Тренер назвала тормозящие прогресс ошибки в фитнесе

Фитнес-тренер Елена Соболь назвала главные ошибки в фитнесе, которые тормозят прогресс. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Источник: РИА "Новости"

Во-первых, Соболь посоветовала отказаться от напитков с кофеином после тренировки. Она объяснила, что это может оказывать негативное влияние на состояние здоровья.

Далее эксперт рекомендовала спать не менее восьми часов в сутки, поскольку во время глубокого сна выделяется гормон роста, стимулирующий рост тканей и помогающий восстанавливать мышцы. «Наиболее подходящий график занятий — три-четыре раза в неделю. Перерыв между тренировками должен составлять не менее 24 часов. Иначе есть риск истощения организма, нарушения обмена веществ и появления травм», — поделилась тренер.

Кроме того, Соболь назвала ошибочным отказ от упражнений МФР, заминки и растяжки, неправильное питание, стресс и тренировки в качестве «наказания». Она также посоветовала есть необходимое количество белка.

Ранее фитнес-тренер Эдуард Шакула назвал лучшие упражнения для борьбы с головной болью. Он заявил, что снять мышечный спазм и улучшить состояние помогут йога и растяжка, так как они чаще всего направлены на расслабление шеи и спины.

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