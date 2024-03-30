Тренер посоветовала семь упражнений для ускорения похудения

Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Альмерия
Осасуна
02
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Борнмут
Эвертон
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Челси
Бернли
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ноттингем Форест
Кристал Пэлас
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Шеффилд Юнайтед
Фулхэм
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
Лутон Таун
01
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Балтика
Пари Нижний Новгород
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия М
Фрайбург
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Байер
Хоффенхайм
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Айнтрахт Ф
Унион Б
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
РБ Лейпциг
Майнц
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вердер
Вольфсбург
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Дженоа
Фрозиноне
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Торино
Монца
10
Хоккей. КХЛ
перерыв
Спартак
Металлург Мг
02
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Урал
Футбол. Зарубежный
19:00
Метц
Монако
Футбол. Первая лига
19:30
Родина
Волгарь
Хоккей. НХЛ
19:30
Флорида
Детройт
Футбол. Зарубежный
20:00
Лацио
Ювентус
Футбол. Зарубежный
20:30
Астон Вилла
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
20:30
Валенсия
Мальорка
Футбол. Зарубежный
20:30
Бавария
Боруссия Д
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
ЦСКА
22
Футбол. Зарубежный
16:00
Хетафе
Севилья
01
Футбол. Первая лига
16:00
Торпедо
КАМАЗ
10
Футбол. Первая лига
16:00
Шинник
Ленинградец
00
Футбол. Первая лига
16:00
Арсенал
Тюмень
00
Футбол. Зарубежный
15:30
Ньюкасл Юнайтед
Вест Хэм
43
Хоккей. НХЛ
22:30
Миннесота
Вегас
Футбол. Зарубежный
14:30
Наполи
Аталанта
03
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Брентфорд
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Реймс
Хоккей. НХЛ
23:00
Эдмонтон
Анахайм
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
Зенит
11
Футбол. Первая лига
14:00
СКА-Хабаровск
Сокол
31
Хоккей. КХЛ
13:30
Авангард
Локомотив
02
Хоккей. НХЛ
31.03
Аризона
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
31.03
Колорадо
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
31.03
Баффало
Торонто
Хоккей. НХЛ
31.03
Вашингтон
Бостон
Хоккей. НХЛ
31.03
Виннипег
Оттава
Хоккей. НХЛ
31.03
Коламбус
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
31.03
Монреаль
Каролина
Хоккей. НХЛ
31.03
Тампа-Бэй
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
31.03
Филадельфия
Чикаго
Хоккей. НХЛ
31.03
Сент-Луис
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
31.03
Калгари
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
31.03
Сиэтл
Даллас
Футбол. Первая лига
08:00
Енисей
Химки
41
Все события
18:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Тренер посоветовала семь упражнений для ускорения похудения

Фитнес-тренер Ирина Ротач посоветовала семь упражнений для ускорения похудения. Ее слова приводит Men Today.

Источник: РИА "Новости"

Ротач предложила выполнять упражнения лежа на спине — обратные скручивания, подтягивание коленей к груди, скручивания с касанием ноги и полукруг ногами. Также она рекомендовала делать скалолаза и два вида планки — обратную и динамическую. Все упражнения выполняются по 30 секунд.

Специалист подчеркнула, что одних тренировок для похудения будет недостаточно, так как не менее важно соблюдать диету. Кроме того, необходимо отказываться от вредных привычек, следить за водным балансом и режимом сна.

Ранее Ротач раскрыла способ накачать шесть кубиков пресса без тренажерного зала. Эксперт рекомендовала выполнять вертикальные ножницы и ситапы с поднятыми руками.

Читайте также от «Lenta.ru»
Черчесову предложили возглавить иностранную сборную
Чимаев получил нового соперника в UFC
Ягудин оценил масштаб личности Плющенко
Месси подешевел
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь