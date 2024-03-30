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19:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыт секрет идеального пресса Бекхэма

Журналисты Men Today раскрыли секрет идеального пресса бывшего футболиста сборной Англии и владельца «Интер Майами» Дэвид Бекхэма. Об этом сообщается в материале издания.

Источник: Reuters

В статье говорится, что держать себя в идеальной форме экс-спортсмену помогает выполнение подъемов ног в висе — упражнения для укрепления мышц кора. Отмечается, что это одно из самых сложных упражнений на пресс из всех существующих.

Чтобы укрепить мышцы нижней части пресса, начинать движение лучше от таза. Если необходимо развить силу сгибателей бедра, стоит делать акцент на тазобедренный сустав — то есть держать ноги параллельно земле. Уточняется, что за счет подъема ног нагрузку получают не только мышцы пресса, но и подвздошно-поясничные и прямая мышцы бедра.

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