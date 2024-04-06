Фитнес-тренер назвала признаки нанесения вреда здоровью тренировками

По ее словам, первым признаком является боль при выполнении упражнений. Она также рекомендовала обратить внимание на перетренированность, которая выражается в падении концентрации внимания, снижении уровня энергии и ухудшении настроения.

«Третий признак — нарушения сна. Если вы стали заниматься спортом и заметили, что появилась бессонница, частые ночные пробуждения и усталость, нужно пересмотреть программу тренировок», — отметила Соболь.