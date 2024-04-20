Фитнес-тренер назвала лучшие упражнения на пресс для женщин старше 40 лет

Специалист предложила разные упражнения для каждой группы мышц. Для проработки верхнего пресса она посоветовала делать просто прямые скручивания и прямые скручивания с поднятыми ногами. Нижний пресс можно улучшить с помощью «ножниц», кругов ногами и скручиваний таза. Проработать косые мышцы живота помогут боковые скручивания и скручивания «локоть к колену».

Кроме того, Маркова рекомендовала делать несколько статичных упражнений. Тренер предложила делать планку на локтях, лежание на спине на валике и вакуум.