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10:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Фитнес-тренер назвала лучшие упражнения на пресс для женщин старше 40 лет

Фитнес-тренер Анна Маркова назвала лучшие упражнения на пресс для женщин старше 40 лет. Ее слова приводит «Чемпионат».

Источник: РИА "Новости"

Специалист предложила разные упражнения для каждой группы мышц. Для проработки верхнего пресса она посоветовала делать просто прямые скручивания и прямые скручивания с поднятыми ногами. Нижний пресс можно улучшить с помощью «ножниц», кругов ногами и скручиваний таза. Проработать косые мышцы живота помогут боковые скручивания и скручивания «локоть к колену».

Кроме того, Маркова рекомендовала делать несколько статичных упражнений. Тренер предложила делать планку на локтях, лежание на спине на валике и вакуум.

Ранее врач Яна Сыроватская раскрыла особенности выполнения вакуума. Специалист рассказала, что это популярное упражнение для плоского живота можно выполнять только натощак или через два-три часа после еды. Она подчеркнула, что вакуум противопоказан при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, а также легких, сердца и сосудов.

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