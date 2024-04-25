Названы лучшие упражнения для создания атлетичной мужской фигуры

Эксперт посоветовала выполнять жим штанги или гантелей лежа как на горизонтальной, так и на наклонной скамьях. Его достаточно выполнять в четырех подходах по 6−10 повторений с отдыхом в две-три минуты. Следующим упражнением она назвала приседания, особенно со штангой.

Далее рекомендовано выполнять становую тягу, тягу штанги или гантели к подбородку. Для этого хватит четырех подходов по шесть-восемь повторений с интервалом в две-три минуты. Последним упражнением Сулим назвала подтягивания на турнике.