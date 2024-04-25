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10:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы лучшие упражнения для создания атлетичной мужской фигуры

Доцент кафедры спортивных дисциплин факультета физической культуры и спорта Государственного университета просвещения Александра Сулим назвала лучшие упражнения для создания атлетичной мужской фигуры. Ее слова приводит News.ru.

Источник: Olympic.kz

Эксперт посоветовала выполнять жим штанги или гантелей лежа как на горизонтальной, так и на наклонной скамьях. Его достаточно выполнять в четырех подходах по 6−10 повторений с отдыхом в две-три минуты. Следующим упражнением она назвала приседания, особенно со штангой.

Далее рекомендовано выполнять становую тягу, тягу штанги или гантели к подбородку. Для этого хватит четырех подходов по шесть-восемь повторений с интервалом в две-три минуты. Последним упражнением Сулим назвала подтягивания на турнике.

Ранее журналисты Men Today назвали лучшие упражнения для мужчин после 45 лет. Для начала нужно походить быстрым шагом, побегать и попрыгать на скакалке. Затем выполнить скручивания и подтягивания на перекладине либо на тренажере. Далее эксперты советуют обратить внимание на приседания и поднятие на носки с гантелей.

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