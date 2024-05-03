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11:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Фитнес-тренер раскрыл секрет безопасных прыжков на скакалке

Фитнес-тренер Денис Соломин рассказал о том, как безопасно прыгать на скакалке. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Источник: Чемпионат.com

Людям со строением ног буквой X специалист рекомендовал перед прыжками на скакалке надеть на щиколотки резиновый амортизатор. Он также напомнил о важности разминки. «Ноги нужно готовить к прыжкам, а мышцы живота и спины — к удержанию поясницы в правильном нейтральном положении», — раскрыл секрет Соломин.

Ранее фитнес-тренер Дэн Уитмер рассказал об изменениях после прыжков на скакалке каждый день. По его мнению, если заниматься каждый день по пять минут, нагрузка становится в радость.

21 апреля фитнес-тренер Елена Соболь рассказала о том, чем опасен отказ от суставной разминки перед занятиями в тренажерном зале. По ее словам, это приводит к болям после физической нагрузки и травмам.

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