Фитнес-тренер раскрыл секрет безопасных прыжков на скакалке

Людям со строением ног буквой X специалист рекомендовал перед прыжками на скакалке надеть на щиколотки резиновый амортизатор. Он также напомнил о важности разминки. «Ноги нужно готовить к прыжкам, а мышцы живота и спины — к удержанию поясницы в правильном нейтральном положении», — раскрыл секрет Соломин.

Ранее фитнес-тренер Дэн Уитмер рассказал об изменениях после прыжков на скакалке каждый день. По его мнению, если заниматься каждый день по пять минут, нагрузка становится в радость.