Фитнес-тренер назвала противопоказания для кардиотренировок

По ее словам, это онкология, тяжелые нарушения сердечной деятельности и обострение хронических заболеваний. Специалист подчеркнула, что перед стартом занятий стоит проконсультироваться с врачом.

Беляева также рассказала, что кардиотренировки бесполезны для тех, кто хочет набрать мышечную массу. «Кардиотренировки прекрасно подходят для улучшения общей физической формы. Но в определенных случаях потребуется уделить время силовым тренировкам», — заявила Беляева.