Назван способ правильно качать мышцы после 40 лет

Юрпалова посоветовала тренироваться с отягощениями и прогрессивными перегрузками. Для этого нужно начинать с 6−7 повторений каждого упражнения, а затем постепенно увеличивать их до 10−12. Она отметила, что прогрессивные перегрузки укрепляют мышцы и помогает улучшить работу организма в целом.

Также эксперт рекомендовала сосредоточиться на функциональной силе и избегать перетренированности. Кроме того, следует делать упражнения разнообразными. Последними советами от тренера стало то, что нужно выполнять больше повторений, использовать различные варианты упражнений и тренироваться вне спортзала.