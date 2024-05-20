Названо необходимое мужчинам старше 45 лет упражнение на грудные мышцы

Авторы материала посоветовали выполнять упражнение пуловер. Исходное положение — лежа на спине на лавке, ноги согнуты в коленях под прямым углом. В руки необходимо взять гантель или блин и расположить немного согнутые в локтях руки над грудью. Затем следует опустить снаряд за голову и тянуться тазом вниз, после вернуться в исходную точку. Предлагается сделать три-четыре подхода по восемь-десять повторений.