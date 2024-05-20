Названо необходимое мужчинам старше 45 лет упражнение на грудные мышцы
Журналисты Men Today назвали упражнение на грудные мышцы, которое необходимо мужчинам старше 45 лет. Об этом сообщается на сайте издания.
Журналисты Men Today назвали упражнение на грудные мышцы, которое необходимо мужчинам старше 45 лет. Об этом сообщается на сайте издания.
Авторы материала посоветовали выполнять упражнение пуловер. Исходное положение — лежа на спине на лавке, ноги согнуты в коленях под прямым углом. В руки необходимо взять гантель или блин и расположить немного согнутые в локтях руки над грудью. Затем следует опустить снаряд за голову и тянуться тазом вниз, после вернуться в исходную точку. Предлагается сделать три-четыре подхода по восемь-десять повторений.
Также в материале напомнили о важности смены очередности упражнений. Отмечается, что для эффективной проработки грудных мышц необходимо постоянно менять порядок, чтобы мускулы не привыкали к нагрузкам и не останавливали рост.
Ранее американский фитнес-тренер Брайан Кран перечислил топ-3 упражнений для мужчин старше 40 лет, которые подходят для похудения без потери мышечной массы. Обязательными он назвал тягу гантелей, отжимания и приседания.