Бег так же эффективен при тревоге и депрессии, как и антидепрессанты | Источник: Чемпионат.com

При этом, в отличие от антидепрессантов, беговая терапия даёт дополнительную пользу для здоровья.

В рамках исследования, опубликованного в Journal of Affective Disorders, авторы изучили состояние в общей сложности 141 человека в возрасте от 18 до 70 лет с депрессией или тревожными расстройствами. 45 участников получали в качестве лечения специальный препарат. Остальные 96 добровольцев были распределены в беговую группу: они бегали по 45 минут два-три раза в неделю на протяжении 16 недель.