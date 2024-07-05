Названы лучшие упражнения для сохранения формы после 50 лет

Семенихин рекомендовал выполнять на уличе отжимания на брусьях и подтягивания широким хватом. В спортзале стоит делать жим лежа с весом 50 килограммов по пять подходов за тренировку, а также становую тягу сумо на 50 килограммов на крючках.. Кроме того, необходимо выполнять присед и велосипед.

Помимо этого, Семенихин рассказал о челлендже пять тонн. Для его выполнения нужно сделать то количество подтягиваний и отжиманий на брусьях, которое при умножении на вес дает пять тонн.