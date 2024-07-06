09:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Тренер рассказал об опасности ежедневных занятий спортом

Фитнес-тренер Максим Стулий рассказал о том, чем опасны ежедневные занятия спортом для неподготовленных людей. Его слова приводит «Доктор Питер».

Источник: Freepik

По его словам, что чаще всего ежедневный усиленный спорт приводит к травмам или гипертонусу мышц, с которым невозможно продолжать тренировки. «Преимущества спокойного графика тренировок заключаются в гибкости в расписании, фокусе на разные группы мышц и повышенной интенсивности», — заявил тренер.

Стулий добавил, что начинать стоит с двух тренировок в неделю. «Так можно похудеть или набрать мышечную массу, завести полезную привычку», — отметил тренер.

Ранее фитнес-тренер Елена Соболь рассказала об опасности голодания для тех, кто решил похудеть. По ее словам, полный отказ от еды может привести к проблемам со здоровьем.

Читайте также от «Lenta.ru»
«Я видела страх в глазах Серены» 20 лет назад юная Мария Шарапова выиграла Уимблдон. Почему это событие вошло в историю?
Аршавин сравнил плачущего Роналду с девочкой
Джокович заявил о планах выучить русский язык
Плющенко рассказал о максимальном гонораре за шоу
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь