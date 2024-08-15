Эксперт раскрыла преимущества 15-минутных тренировок

Главным плюсом коротких тренировок эксперт назвала экономию времени и финансов. Бахтурина объяснила, что для таких занятий не нужно покупать абонемент в зал или специальный инвентарь, также не нужно тратить время на поход в зал. Кроме того, экспресс-комплексы позволяют войти в тренировочный график без стресса. «Когда люди погружаются в омут с головой и начинают путь в спорт с длительных и частых тренировок, то очень быстро они теряют мотивацию и темп. С короткими вариантами нагрузки такого не происходит», — отметила она.