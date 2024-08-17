Тренер посоветовал упражнение для здоровой спины и рельефного пресса

Также Ходырев рассказал, как правильно выполнять упражнение. Исходное положение — лежа на спине, ноги согнуты в коленях и разведены в стороны, стопы близко к ягодицам, поясница прижата к полу. «Делайте выдох и сгибайте туловище. Поднимайте корпус тела вверх в положение сидя на ягодицах с прямой спиной. Начните движения с отрыва лопаток от пола, плавно поднимая всю спину целиком. Руками касайтесь пола. Делайте усилие на выдохе и плавно возвращайте спину в исходное положения», — описал он технику.