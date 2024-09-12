Питавшийся семь раз в день бодибилдер умер в 36 лет

Ефимчук рассказала, что 6 сентября спортсмен пережил остановку сердца. После этого жена вызвала скорую, и бодибилдера экстренно увезли в больницу. «Все это время я молилась. Его сердце включилось на два дня, но сегодня доктор сообщил мне страшную новость, что мозг умер», — заявила она.