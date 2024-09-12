Фитнес-тренер раскрыл способ накачать ноги с помощью стены

Самуэль рекомендовал выполнять статические приседания с использованием стены. Исходное положение — прислониться прямой спиной к стене, расставив ноги немного шире плеч. Далее необходимо сделать шаг вперед и присесть так, чтобы колени были под углом 90 градусов, а бедра — параллельно полу. Тренер подчеркнул, что нужно сжать лопатки, напрячь ягодицы и не отрывать пятки от пола.