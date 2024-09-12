Тренер назвал два лучших упражнения для идеального пресса

Для нижнего пресса эксперт посоветовал подъем ног лежа на скамье. Для его выполнения нужно поднимать ноги сначала до уровня, когда бедра будут находиться под углом в 90 градусов по отношению к телу, а затем докручивать корпус, отрывая поясницу от скамьи и доводя колени до одного уровня с локтями.